



Абсолютный чемпион Усик возглавил рейтинг P4P от ESPN

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе украинец Александр Усик стал лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, возглавил соответствующий рейтинг.



Как сообщал Mignews, сразу после боя против британца Тайсона Фьюри и завоевания титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинец возглавил список P4P от авторитетного боксерского издания The Ring.



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На этот раз перерасчет сделали эксперты ESPN. В обновленном рейтинге Александр Усик также поднялся на первое место, потеснив на второе место американца Теренса Кроуфорда. Третьим идет Наоя Иноуэ из Японии, недавно защитивший титул абсолютного чемпиона во втором самом легком весе в бою с Луисом Нери.



Рейтинг P4P от ESPN: