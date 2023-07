808 коз весело поздравили Месси с дебютным голом за новую команду

Компания Lay’s, которая является спонсором новичка "Интер Майами" Лео Месси, отметила успех аргентинца интересным способом.



В матче против "Крус Асуля" семикратный обладатель Золотого мяча на 90+4 минуте поединка вырвал победу для американского клуба невероятным ударом со штрафного. Этот гол стал 808-м в карьере Месси.



В честь этого компания решила снять видео и расположить коз так, чтобы образовалось лицо аргентинца.



Отметим, что Месси часто называют козлом из-за аббревиатуры GOAT, которая означает Greatest of All Time - лучший в истории.



Отметим, что Лионель Месси забил 700 голов в карьере без учета пенальти.

+1 🐐 for the 808th goal for the G.O.A.T #Messi #GoatsForGoals pic.twitter.com/LUviACWR4p