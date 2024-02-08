



12 футбольных федераций призывают отстранить Израиль от соревнований

В письме, попавшем в распоряжение Sky News, группа из 12 стран призвала запретить Израилю участвовать в мировом футболе.



Предложение об исключении израильских футболистов возглавляет принц Али бин Аль-Хусейн, сводный брат короля Иордании Абдаллы II, занимающий пост президента Федерации футбола Западной Азии.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В эту группу из 12 стран также входят федерации футбола ПА, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.



Письмо было направлено всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, включая УЕФА, членом которой является Израиль и которая проводит свой ежегодный конгресс в Париже.



Израильская футбольная федерация призвала ФИФА не вмешивать политику в спорт и позволить им продолжить попытку квалифицироваться на мужской чемпионат Европы этим летом.



"Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол", - сказал Sky News генеральный директор Израильской федерации футбола Нив Гольдштейн.

