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12 футбольных федераций призывают отстранить Израиль от соревнований
08.02.2024 11:57 MIGnews.com

12 футбольных федераций призывают отстранить Израиль от соревнований

В письме, попавшем в распоряжение Sky News, группа из 12 стран призвала запретить Израилю участвовать в мировом футболе.

Предложение об исключении израильских футболистов возглавляет принц Али бин Аль-Хусейн, сводный брат короля Иордании Абдаллы II, занимающий пост президента Федерации футбола Западной Азии.

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В эту группу из 12 стран также входят федерации футбола ПА, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Письмо было направлено всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, включая УЕФА, членом которой является Израиль и которая  проводит свой ежегодный конгресс в Париже.

Израильская футбольная федерация призвала ФИФА не вмешивать политику в спорт и позволить им продолжить попытку квалифицироваться на мужской чемпионат Европы этим летом.

"Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол", - сказал Sky News генеральный директор Израильской федерации футбола Нив Гольдштейн.
 

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