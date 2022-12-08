



Журналиста Коммерсанта приговорили к 22 годам за "госизмену"

Суд не стал смягчать приговор журналисту Ивану Сафронову — его осудили на 22 года за госизмену из-за статей про военно-промышленный комплекс.



Об этом сообщает корреспондент "Осторожно, новости" из зала суда. Жалобы адвокатов отклонил Первый апелляционный суд в Москве. В сентябре Мосгорсуд признал Сафронова виновным в передаче секретных данных представителю чешской разведки (журналисту Мартину Ларишу) и агенту разведки Германии (политологу Демури Воронину).



При этом Сафронов и его защита указывали на то, что «секретные данные» на самом деле брались из открытых источников, а реальной причиной преследования стала журналистская работа в «Коммерсанте». Сафронов сегодня рассказал, что от него требовали оговорить других людей, но он не стал этого делать — чтобы не было неудобно на очной ставке. «Не было бы сложно оговорить трех-четырех людей, признать вину, получить 7 лет и выйти через 3. Соблазнительный вариант. Но я так не смог», — сказал Сафронов.



Во время следствия и рассмотрения дела на адвокатов журналиста давили: на адвоката Ивана Павлова завели уголовное дело и признали его иностранным агентом, а защитника Дмитрия Талантова обвинили в распространении фейков о российской армии и экстремизме — его дело будет рассматривать суд в Удмуртии.



В суде Иван Сафронов пошутил, что адвокат Талантов покинул команду защиты «в самый ответственный момент», а после получения выпуска «Коммерсанта» в его поддержку впервые за долгое время расплакался.