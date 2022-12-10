



Зеленский: восстановление энергосистемы Украины дается очень тяжело

Вечером, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к нации.

"Ключевое сегодня – энергетика. Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на это время более полутора миллионов человек в Одесской области без света. Подключена только критическая инфраструктура – и настолько, насколько есть возможность поставки электричества", - сказал он.

По словам Зеленского, по всей стране продолжаются аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии. Он отметил, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит, из-за чего и вводятся графики.

В настоящее время, больше всего отключений во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве.

"Надо понимать, что если даже нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Почти ежедневно в разных регионах есть обстрелы, ракетные атаки, атаки дронами. Почти каждый день попадают в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится сбавлять лимиты всем. Очень тяжело дается и восстановление", - пояснил президент.

Он добавил, что энергетики и коммунальщики делают героические вещи, за недели восстанавливая то, что требовало бы месяцы работы.

"Я благодарю каждого, кто работает, чтобы вернуть свет и сохранить энергосистему. Также я благодарю всех, кто осознает, насколько тяжело нашим защитникам неба, ремонтным бригадам и энергетикам, насколько тяжело всем, кто защищает нашу с вами жизнь", - резюмировал Зеленский.