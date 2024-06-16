



Зеленский: Он пойдет дальше и никто не будет думать об усталости

Отвечая на вопрос журналистки Анн Гюнтер “20 минут” (Швейцария), спросила у Президента Зеленского, каким образом тот убеждается в том, что украинское общество не утомилось от войны? Ведь на Западе есть разговоры об усталости от войны. Как вы держитесь?



- А каким же образом вы устаете? - спросил в ответ Зеленский. - Ну, это просто, чтоб мы говорили на одном языке. Вот вы как ощущаете, что вы устали?



- Я девять месяцев провожу репортажи с Украиной. И просто, слушая истории людей, …



- Я не сказал про людей в Украине. Это вторая часть вопроса. Просто вы в начале вопроса сказали, что на Западе люди устают, и вот почему я спрашиваю вас, - каким образом вы ощущаете, что люди устают?



- Я цитирую сейчас мое руководство. Надеюсь, не все так думают. Но, люди жалуются, что жизнь дорожает, что это война, в которой нет победителя, а Россия победит в этой войне, потому что она огромная, Украина маленькая, это - Давид против Голиафа и так далее.



- Спасибо.И спасибо Вам, что Вы не устаете, а помогаете нам. Благодарен Вашему руководству - будем знать, кто у вас устает. У нас усталость не на повестке дня. У нас вопрос выживания. Конкретно выживания. Нас пришел нацист Путин уничтожить. У него эта идея - идея-фикс. К вам вошел в квартиру человек с ножом и автоматом … Что вы будете делать?.. Угощать его?.. Танцевать?.. Развлекать?.. Или будете защищать своих детей?.. Ваша первая реакция?.. Вот наша реакция. Она понятная, жизненная, человеческая реакция. Мы очень благодарны, что нам помогают. Но я не считаю, что из-за этой помощи можно устать. Потому что это не та цена за войну, не та цена за демократическую жизнь, которая есть в Европе. И я не завидую. Я просто хочу вам сказать, что Путин не остановится и не закончит войну в Украине. Поверьте мне. Будет все то, что было перед Второй Мировой войной. То же самое будет. Он пойдет дальше, и потом уже никто не будет думать про усталость. Все в Европе будут думать про выживание, про миграцию. Так оно и будет. И поэтому мы должны просто остановить этого человека.Любым путем. Мы сегодня говорим про мирный процесс. И мы как раз предлагаем мирный процесс. Давайте это сделаем путем дипломатии. Людям в Украине тяжело. Мы все, люди в Украине, мы понимаем, как тяжело. И в любом случае из-за войны все устают. И это факт, это понятно. Но у нас это вопрос выживания. Вы понимаете?.. Зашли, военные забрали жизни людей, вы это видели, они насиловали женщин, детей, украли 20 тысяч детей..Представьте себе. Кто-то недавно сказал: “ну, да, да, это как Давид с Голиафом. Так и есть! Нужно просто как-то прийти к пониманию”. .. А 20 тысяч детей просто забыть? Это я привел вам пример только о детях. То же самое со взрослыми, то же самое со всеми этими преступлениями. А как можно это все простить? Я просто реально не понимаю. И знаете что важно? Очень важно, что кто-то, чьи дети сегодня дома, рассказывает нам что делать, когда у нас наши дети где-то находятся, украденные. Это несправедливо. Я бы очень хотел, чтобы мир не уставал.

