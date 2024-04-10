



Зеленский: Отдать территории Украины Путину в обмен на мир - примитивная идея

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российское влияние пронзило американскую политическую систему, и отверг идею, поддерживаемую союзниками Дональда Трампа, о том, что Украина может быстро положить конец войне, просто пойдя на масштабные территориальные уступки. Об этом он заявил в в интервью изданию POLITICO.



По словам Зеленского, он в частном порядке через посредников призвал Трампа поехать в Украину и Трамп выразил заинтересованность, но еще не взял на себя обязательство совершить поездку.



Зеленский заявил, что готов выслушать предложения Трампа по войне, но дал понять, что настроен крайне скептически. "Если сделка заключается в том, что мы просто отдаем свои территории, и в этом заключается идея, то это очень примитивная идея", - сказал Зеленский.



"Мне нужны очень сильные аргументы. Мне не нужна фантастическая идея, мне нужна настоящая идея, потому что на кону стоят жизни людей", - сказал он.



По словам Зеленского, любая сделка, которая просто отдаст землю президенту России Владимиру Путину в обмен на прекращение боевых действий, просто откроет путь к новым завоевательным войнам со стороны России в будущем. Мир, достигнутый путем переговоров, сказал он, должен не оставить российскому деспоту "никакой возможности для осуществления своих планов".



Издание отмечает, что в интервью Зеленский время от времени колебался между выражением нетерпения по отношению к западным союзникам, которые недостаточно охотно предоставили военную помощь (наиболее явно он обвинил Германию) и признанием того, что Украина находится под значительным давлением, чтобы продемонстрировать новый прогресс в войне.



России, по словам Зеленского, удалось деформировать "информационное поле мира". Не называя имен, он заявил, что американские граждане фактически выполняют работу России в американских СМИ.



В последние недели два законодателя-республиканца, поддерживающие помощь Украине, - члены палаты представителей Майк Тернер от Огайо и Майк МакКол от Техаса - заявили, что пророссийская пропаганда проникла в мышление некоторых членов Конгресса.



Отвечая на вопрос об этом заявлении, Зеленский сказал, что оно преуменьшает проблему российского влияния в таких демократических странах, как Соединенные Штаты. "У них есть свои лобби повсюду: в США, в странах ЕС, в Британии, в Латинской Америке, в Африке", - сказал Зеленский о России.



Тем не менее, Зеленский заявил, что ожидает, что в его страну в конечном итоге поступит новый транш американской помощи. На вопрос, оптимистично ли он смотрит на эту перспективу, украинский президент ответил: "Да, конечно. Я должен".



Зеленский признал, что попытка контрнаступления Украины против России в прошлом году была "не столь успешной", и пообещал, что следующая попытка нанести ответный удар по России покажет больший прогресс. Не вдаваясь в подробности, Зеленский намекнул, что во время последнего наступления Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что "русские знали, куда мы собирались атаковать", и пообещав, что "история покажет", откуда они это знали.



Шольц, по его словам, отказался предоставить Украине ракеты TAURUS по причинам, которые не имели стратегического смысла. Канцлер Германии, по словам Зеленского, "поделился со мной сообщениями о том, что он не может оставить свою страну без такого мощного оружия".



Такое мышление, по словам Зеленского, похоже, проистекает из страха перед огневой мощью России как государства, обладающего ядерным оружием: Германия, по его словам, цепляется за идею о том, что наличие специальной ракеты поможет ей в случае полномасштабной войны с Россией. "Но я не думаю, что это спасет мир и от ядерной угрозы со стороны России", - возразил Зеленский.



"Любые ракеты, TAURUS, ATACMS, F-16 не защитят ни одного человека от ядерных ударов, если разразится ядерная война, не дай Бог. Это не так", - сказал он.