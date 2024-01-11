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Зеленский - о работе ПВО: 12 самолетов за раз и 26 вертолетов за сутки. Надо еще
11.01.2024 21:08 Алина Груднева

Зеленский - о работе ПВО: 12 самолетов за раз и 26 вертолетов за сутки. Надо еще

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об уничтожении российских летающих суден при помощи средств, которые предоставили партнеры.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с балтийскими журналистами.

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"Партнеры передали нам некоторое дальнобойное оружие. Я не буду говорить, но партнеры поймут. 12 самолетов за раз и 26 вертолетов в сутки уничтожило украинское ПВО предоставленными партнерами средствами", - сообщил Зеленский.

По словам украинского лидера, необходимы дополнительные средства от партнеров, чтобы спасти больше жизней мирных жителей

"Если бы партнеры дали Украине семь подобных систем, то люди в Харькове, Херсоне, Одессе не погибали бы", - отметил он.

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