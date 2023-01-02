Закон о возвращении: Коалиция обеспечит себе большинство в ключевом комитете
"Ликуд" объявил, что коалиция обеспечит себе большинство в комитете Кнессета по делам алии, абсорбции и диаспоры, что свидетельствует о серьезности намерений правительства в проведении реформ.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Согласно предложению, комитет, в который входят 15 человек будет состоять из 8 представителей коалиции и 7 представителей оппозиции. В течение первой половины срока полномочий правительства, комитет будет возглавлять член НДИ, а в течение второй - комитет возглавит член партии "Авода".
Это отличается от предыдущего Кнессета, в котором оппозиции предлагалось как возглавить комитет, так и иметь большинство в три человека.
Отмечается, что именно этот комитет будет обсуждать любые изменения в Закон о возвращении.