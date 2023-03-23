



Закон о дееспособности: БАГАЦ требует ответа от Нетаниягу

БАГАЦ потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу и юридического советника правительства ответа на петицию, которую подало Движения за качественное власти, о блокировке закона о дееспособности премьера.



Ответ должен быть предоставлен до 24 апреля.



После рассмотрения ходатайства БАГАЦ отказался издавать ордер на замораживание действия закона до окончания судебного разбирательства.



Закон, спасающий Нетаниягу, был принят поздно ночью, 23 марта, после длительных дебатов.



Движение за качество власти утверждает, что этот закон разработан в интересах одного человека - Нетаниягу. Он "подрывает систему правления, в которой судебная власть уравновешивает и сдерживает исполнительную и законодательную власть". В петиции утверждается, что закон приведет к "диктатуре".



