



Захарова сказала, чем чреват хаос на Гаити

Хаос из-за деятельности банд на Гаити грозят стране "полным развалом".



Такой прогноз во время брифинга озвучила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



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"Первопричина кризиса - в 100-летней истории вмешательства США в дела страны", - традиционно нашла Захарова виноватых.



По ее словам, США долго занимались "политическим инжинирингом" и назначали на руководящие посты на Гаити "своих ставленников".

