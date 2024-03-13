Захарова сказала, чем чреват хаос на Гаити
Хаос из-за деятельности банд на Гаити грозят стране "полным развалом".
Такой прогноз во время брифинга озвучила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Первопричина кризиса - в 100-летней истории вмешательства США в дела страны", - традиционно нашла Захарова виноватых.
По ее словам, США долго занимались "политическим инжинирингом" и назначали на руководящие посты на Гаити "своих ставленников".