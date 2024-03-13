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Захарова сказала, чем чреват хаос на Гаити
13.03.2024 15:02 Алина Груднева

Захарова сказала, чем чреват хаос на Гаити

Хаос из-за деятельности банд на Гаити грозят стране "полным развалом".

Такой прогноз во время брифинга озвучила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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"Первопричина кризиса - в 100-летней истории вмешательства США в дела страны", - традиционно нашла Захарова виноватых.

По ее словам, США долго занимались "политическим инжинирингом" и назначали на руководящие посты на Гаити "своих ставленников".
 

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