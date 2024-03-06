



Захарова: деятельность ПАСЕ "политизирована"

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова объявила ответ на обвинения западных стран, что вся деятельность ПАСЕ политизирована.



"Мы исходим из того, что все, чем сейчас занимается ПАСЕ, политизировано абсолютно. Азербайджан за себя сам все сказал. Я не буду это цитировать. Я думаю, они в адвокатах не нуждаются. Все мы нуждаемся в адекватной оценке того, что происходит в ПАСЕ", - сказала она.



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Захарова добавила, что речь идет о "двойных стандартах" и "высокомерии".



Таким образом Захарова прокомментировала решение ПАСЕ за январь не ратифицировать полномочия парламентской делегации Азербайджана в организации.

