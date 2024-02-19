



Загадка вокруг тела Навального обрастает новыми подробностями

Российские власти продолжают удерживать тело оппозиционера Алексея Навального, отказывать выдавать его родственникам для захоронения.



По словам пресс-секретаря покойного политика Киры Ярмыш, об этом свидетельствует новая информация, которую получила его мать.



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"Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней будет проводиться некая "химическая экспертиза", - сообщила Ярмыш.



Ранее эксперты выразили мнение, что тело Навального не выдают, поскольку российским властям есть что скрывать.

