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Загадка вокруг тела Навального обрастает новыми подробностями
19.02.2024 18:05 Алина Груднева

Загадка вокруг тела Навального обрастает новыми подробностями

Российские власти продолжают удерживать тело оппозиционера Алексея Навального, отказывать выдавать его родственникам для захоронения.

По словам пресс-секретаря покойного политика Киры Ярмыш, об этом свидетельствует новая информация, которую получила его мать.

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"Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней будет проводиться некая "химическая экспертиза", - сообщила Ярмыш.

Ранее эксперты выразили мнение, что тело Навального не выдают, поскольку российским властям есть что скрывать.
 

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