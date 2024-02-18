



Врач о теле Навального: раз не выдают, значит есть что скрывать

Российским властям есть что скрывать, о чем свидетельствует тот факт, что тело оппозиционера Алексея Навального не выдают.



По данным "Русской службы ВВС", к таким выводам пришли эксперты.



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"Пролить свет на причины внезапного смертельного исхода может только своевременное вскрытие — его нужно было проводить максимально быстро, хотя бы в течение суток. Это обычные действия в случае внезапной смерти, для вскрытия не нужно ждать результатов биопсии или других исследований", - отметил заведующий отделом периоперационной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center в США Константин Балонов.



По его словам, если бы причина смерти была естественной, то об этом уже все говорили.



"Властям было бы выгоднее сделать вскрытие и выдать тело: типа, мы тут не причем. Одно мне ясно, раз тело не выдают, есть что скрывать. Мы ничего не знаем. Синяки на груди могут быть результатом сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца обычно травматичен, возможен даже перелом ребер, но если у человека нет пульса, такой массаж нужно проводить. То, что такую реанимацию проводили, официально уже сообщали. Насколько быстро и профессионально в случае остановки сердца возможно было провести ее в тюрьме, есть ли там дефибрилляторы и так далее, тоже не известно", - добавил врач.

