



Зачем Россия говорит о "грязной ядерной бомбе" и чем это грозит Украине

Россия обзванивает западные столицы с рассказами про “грязную бомбу” Украины, которой у нас никогда не было и нет. “Грязной бомбой” называют взрывное устройство, в результате применения которого в атмосферу попадают радиоактивные вещества, пишет Корреспондент.



Версия РФ



Украина собирается взорвать “грязную бомбу” и замаскировать это под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, заявило минобороны РФ. Якобы, в Украине есть запасы радиоактивных веществ (в том числе отходов), которые могут использоваться для создания “грязной бомбы”. Также россияне утверждают, что Украина обладает “научной базой” для таких “действий” - это Харьковский физико-технический институт, ученые которого в период СССР исследовали применение атомной энергии.



23 октября министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, главам оборонных ведомств по меньшей мере четырех стран: Великобритании, Турции, Франции и США. В ходе этих разговорах Шойгу "довел до своих коллег озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы”".



О том, что Украина якобы планирует взорвать на своей территории некую "грязную бомбу" или маломощный ядерный заряд, в воскресенье утром неожиданно написало российское государственное информагентство РИА Новости.



Новость ссылалась на "заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе Украине", не назвав ни один из них и не предоставив этой информации никаких подтверждений.



Ответ Украины



После того как вчера военный министр РФ Шойгу по телефону понарассказывал министрам обороны ряда стран Запада о том, что Украина готовится применить “грязную ядерную бомбу”, с ними созвонился и министр обороны Украины Алексей Резников. В частности, он побеседовал с французским коллегой Себастьяном Лекорне, британским Беном Уоллесом, а также с Хулуси Акаром - министром обороны Турции.



"Коллеги сообщили мне о своих переговорах с министерством обороны России. Я ответил на все российские фейковые обвинения. Это акт ядерного шантажа России”, - сообщил украинский министр и подчеркнул, что Украина открыта для любой мониторинговой миссии.



В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что у Украины нет "грязной бомбы", и что Россия, возможно, сама готовится ее взорвать.



"Российская ложь о том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу", настолько же абсурдна, насколько и опасна, - отметил украинский министр. - Во-первых, Украина является приверженцем Договора о нераспространении ядерного оружия: у нас нет "грязной бомбы" и мы не собираемся ее приобретать. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами".



Ответ Запада



После телефонных звонков Шойгу Госдеп США, а также правительства Франции и Великобритании выпустили совместное заявление, подчеркнув, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергнув любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России. “Наши страны четко дали понять, что мы отвергаем явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить “грязную бомбу“ на своей территории”, - сказано в нем.



Зачем все это?



“Звонки Шойгу своим западным коллегам с такими заявлениями об Украине - индикатор того, что дела плохи и того, что мы все хорошо знаем: фактор международной помощи (которая, конечно, недостаточна для нас) настолько мощным, что Шойгу, во-первых, преследовал основную цель (очевидно, он согласовал это со своим руководителем) - нейтрализовать эту помощь и отодвинуть момент неуклонно приближающегося к России поражения. Второй вопрос, на который наши партнеры пытались найти ответы - пытается ли Шойгу создать такой фейк, это анонс того, что Россия готовит операцию под чужим флагом. Вывод, к которому они пришли - скорее всего, о практической подготовке применения такой бомбы речи не идет, а просто это было использовано с целью оказать эффект сдерживания на наших партнеров”, - считает военный эксперт Алексей Мельник.