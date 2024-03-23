



За три дня до атаки на Крокус Путин назвал предупреждения США провокациями

Представляем вам отрывок речи Путина, которую он произнес за три дня до событий в концертном зале “Крокус”. Похоже Путин так зациклен на теме якобы нацизма в Украине, что совсем потерялся в актуальных событиях в России.





“В свое время Запад активно использовал в своих интересах разного рода трансграничные радикальные, террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против России.



Закономерно, что и неонацистский киевский режим – опять же при поддержке, а часто и по прямому указанию – перешёл к террористическим методам. Это обстрелы мирных городов, покушения на представителей власти и общественных деятелей, попытки вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России и в местах массового пребывания людей.



Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Вы хорошо знаете об этом, сейчас не буду вдаваться в детали.



Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого – широкие информационные, технические, финансовые возможности, что там говорить, мы знаем их возможности по всем этим направлениям, включая методы разведывательной деятельности, да и террористические методы. Достаточно вспомнить подрывы Северных потоков в Балтийском море. На все идут”.



Владимир Путин произнес эту речь на расширенном заседании коллегии ФСБ, 19 марта 2024 года.

