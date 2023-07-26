



За полтора года россияне основали в Грузии более 20 тысяч компаний

Граждане России с марта 2022 года по июнь 2023 года зарегистрировали в Грузии 21 326 компаний, подсчитали в Transparency International Georgia.



"После начала войны в Украине граждане России зарегистрировали в Грузии 21 326 компаний, что в три раза больше, чем за последние 27 лет", — говорится в сообщении.



В среднем, по подсчетам организации, россияне регистрируют в Грузии 1300 компаний в месяц. При этом с января 1995 года по февраль 2022 года граждане России основали в стране 7 788 компаний.