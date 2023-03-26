



Юридический советник - оппозиции: Есть предел злоупотреблению правом на протест



Юридический советник Кнессета, адвокат Сагит Афик подвергла резкой критике поведение депутатов от оппозиции в комитете по законодательству: "Есть предел злоупотреблению своим правом на протест и преследование. Все голосования, которые имели место, законны".



После того, как председатель комитета по конституции, депутат Симха Ротман, отказался разрешить членам оппозиции выступить с заявлениями в начале голосования по оговоркам к закону о судопроизводстве (комитет по выбору судей), в комитет была вызвана юридический советник Кнессета, адвокат Сагит Афик, который предложил Ротману разрешить депутатам выступить. "Я прошу немного сдержанности, часть роли членов оппозиции - протестовать", - сказала она ему. Он прервал ее и ответил: "Вы можете приходить и протестовать, но вы не можете мириться с таким поведением постоянно". Афик попросила его вернуть членов оппозиции, которые были удалены из дискуссии, но он отказался.