



ЮНИСЕФ: 700 000 детей в Судане сталкиваются с недоеданием. Многие могут умереть

В условиях продолжающейся войны агентство ООН предупреждает, что без дополнительной помощи десятки тысяч детей "скорее всего умрут".



По меньшей мере 700 000 детей в Судане, вероятно, будут страдать от самой тяжелой формы недоедания в этом году, а десятки тысяч могут умереть, предупреждает агентство ООН.



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Десятимесячная война в Судане разрушила инфраструктуру страны, вызвала голод и привела к перемещению миллионов людей внутри и за пределы страны.



"Последствия последних 300 дней означают, что более 700 000 детей, вероятно, пострадают от недоедания в этом году", - заявил Джеймс Элдер, представитель ЮНИСЕФ, на пресс-конференции в Женеве в пятницу, 9 февраля.



"ЮНИСЕФ не сможет обеспечить более 300 000 из них без улучшения доступа и без дополнительной поддержки. В этом случае десятки тысяч, скорее всего, умрут".

