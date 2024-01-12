



Япония запустила спутник для наблюдения за северокорейскими ракетами

В пятницу, 12 января, Япония успешно запустила ракету с правительственным спутником для сбора разведывательной информации, который должен следить за передвижениями на военных объектах в Северной Корее и улучшать реагирование на стихийные бедствия.



Ракета H2A, запущенная Mitsubishi Heavy Industries Ltd., взлетела с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии, неся оптический спутник в рамках разведывательных усилий Токио по быстрому наращиванию своего военного потенциала.



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Правительственный центр спутниковой разведки при кабинете министров и компания MHI объявили запуск успешным, заявив, что спутник Optical-8 успешно отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту.



Оптический спутник может делать детальные снимки, но его возможности ограничены в сложных погодных условиях. Япония намерена создать сеть из 10 спутников, в том числе с радарами, способными работать ночью или в сложных погодных условиях, для обнаружения и раннего предупреждения о возможных запусках ракет.

