Новости » Политика
Япония предоставит Украине ракеты для Patriot по просьбе США
20.12.2023 23:30 MIGnews.com

Япония предоставит Украине ракеты для Patriot по просьбе США

Из-за невозможности быстрого принятия решения по помощи Украине, США обратились к Японии с просьбой, передать украинской стороне ракеты для систем Patriot.

Япония должна определиться в данном вопросе, уже на этой неделе, сообщает The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Отмечается, что Токио производит ракеты для Patriot по лицензии компании Raytheon.

По словам чиновников, у Японии есть определенные проблемы в экспортных правилах, но они должны будут устранены в самое ближайшее время.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы