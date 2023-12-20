



Япония предоставит Украине ракеты для Patriot по просьбе США

Из-за невозможности быстрого принятия решения по помощи Украине, США обратились к Японии с просьбой, передать украинской стороне ракеты для систем Patriot.



Япония должна определиться в данном вопросе, уже на этой неделе, сообщает The Washington Post.



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Отмечается, что Токио производит ракеты для Patriot по лицензии компании Raytheon.



По словам чиновников, у Японии есть определенные проблемы в экспортных правилах, но они должны будут устранены в самое ближайшее время.

