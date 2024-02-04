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Япония и США отрабатывают сценарий войны с Китаем
04.02.2024 15:34 Алина Груднева

Япония и США отрабатывают сценарий войны с Китаем

Военные США и Силы самообороны Японии проводят совместные учения Keen Edge на юго-западных островах Страны восходящего солнца.

Мероприятия продлятся до 8 февраля.

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Целью учений является повышение оперативной совместимости вооруженных сил и усовершенствование процедуры командования и управления.

По данным информационного агентства "Киодо", сценарий впервые содержит прямое обозначение Китая как гипотетического противника в войне.

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