



Япония и США отрабатывают сценарий войны с Китаем

Военные США и Силы самообороны Японии проводят совместные учения Keen Edge на юго-западных островах Страны восходящего солнца.



Мероприятия продлятся до 8 февраля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Целью учений является повышение оперативной совместимости вооруженных сил и усовершенствование процедуры командования и управления.



По данным информационного агентства "Киодо", сценарий впервые содержит прямое обозначение Китая как гипотетического противника в войне.