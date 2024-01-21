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Япония: 95% населения негативно настроены по отношению к России
21.01.2024 19:25 MIGnews.com

Япония: 95% населения негативно настроены по отношению к России

95,3% жителей Японии “не испытывают дружеских чувств” к России. Это показал ежегодный правительственный опрос общественного мнения, проведенный в сентябре–октябре. 

Результаты опроса были опубликованные сегодня канцелярией кабинета министров. Полученные данные показали самый высокий уровень неприязни к России с 1975 года. (Начало проведения таких опросов). Об этом сообщает издание Kyodo.

Последний опрос показал, что всего 4,1% респондентов высказались о “дружественных чувствах” к России. Основной причиной этого стало российское вторжение в Украину. Японские средства массовой информации за последние два года активно освещали военные действия в Украине, поддерживая напряженный тон в отношениях с Москвой. Экономические санкции также оказали влияние на настроения японцев.
 

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