



Япония: 95% населения негативно настроены по отношению к России

95,3% жителей Японии “не испытывают дружеских чувств” к России. Это показал ежегодный правительственный опрос общественного мнения, проведенный в сентябре–октябре.



Результаты опроса были опубликованные сегодня канцелярией кабинета министров. Полученные данные показали самый высокий уровень неприязни к России с 1975 года. (Начало проведения таких опросов). Об этом сообщает издание Kyodo.



Последний опрос показал, что всего 4,1% респондентов высказались о “дружественных чувствах” к России. Основной причиной этого стало российское вторжение в Украину. Японские средства массовой информации за последние два года активно освещали военные действия в Украине, поддерживая напряженный тон в отношениях с Москвой. Экономические санкции также оказали влияние на настроения японцев.

