



Яир Нетаниягу подал в суд на сталкера

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, подал в суд прошение о вынесении запретительного судебного приказа в отношении гражданина Израиля из-за преследования, пишет Walla.



Отмечается, что Яир Нетаниягу сообщаил, что это “леворадикальный политический активист, который начал преследовать меня по всей стране и миру, нарушая мою неприкосновенность частной жизни и с намерением причинить вред, посягая на мою личную безопасность, и есть реальные опасения, что он или кто-то от его имени нанесет вред семье Нетаниягу”.



Адвокат сына премьер-министра сказал: “Несколько недель назад ряд людей начали следить за ним и шпионить за ним, а через некоторое время выяснилось, что все те, кто следовал за Нетаниягу, являются посланниками одного и того же гражданина, который даже дал им его кредитную карту, чтобы они могли оплатить свое пребывание рядом с заявителем в любой точке мира”.

