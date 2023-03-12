Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России
Сегодня, 11 марта, американский ядерный бомбардировщик вместе с польскими истребителями пролетел вдоль границы России.
Об этом сообщил вице-премьер Польши Мариуш Блащак.
По его словам, сегодня польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52.
"Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", - добавил вице-премьер.
Заметим, что согласно данным Flight Radar, американский бомбардировщик пролетел прямо у российской границы.