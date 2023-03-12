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Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России
12.03.2023 06:21 Ирина Демьянова

Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России

Сегодня, 11 марта, американский ядерный бомбардировщик вместе с польскими истребителями пролетел вдоль границы России.

Об этом сообщил  вице-премьер Польши Мариуш Блащак.

По его словам, сегодня польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52.

"Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", - добавил вице-премьер.

Заметим, что согласно данным Flight Radar, американский бомбардировщик пролетел прямо у российской границы.

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