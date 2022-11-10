



"Я не исключаю возможности того, что Бен Гвир думает о дне после Нетаниягу"



Известные израильские журналисты Гай Пелег и Ниссим Машаль утром 10 ноября в начале своей программы на 103FM обсуждали запись президента Ицхака Герцога, в которой слышно, как он говорит членам ШАС, что "у вас есть партнер, который беспокоит весь мир".



Гай Пелег сообщил: "Есть разница между членом правящего Кнессета, который устраивает беспорядок в Шейх-Джарре, и влиятельным министром в правительстве. Храмовая гора, может быть, и не находится в его ведении, но теперь он сможет совершать свои провокации с гораздо большим и значительным резонансом", -



"Я с вами не согласен". ответил Машаль. "На мой взгляд, где-то он понимает, что его ждет огромное испытание, и он не захочет разрушать все, чего он достиг".



Пелег парировал: “У этой игры - две стороны, и с едой приходит аппетит. Я не исключаю, что Бен Гвир думает о том, что будет после Нетаниягу. Когда вы говорите, что он проходит испытание, значит, он проходит испытание и относительно своей "базы". Теперь ему дают ключи и просят изменить ситуацию с оружием в арабском обществе и ситуацию на Храмовой горе".

