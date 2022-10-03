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Выборы президента Бразилии: состоится второй тур
03.10.2022 06:51 Алина Груднева

Выборы президента Бразилии: состоится второй тур

Первый тур выборов президента Бразилии не принес ни одному из кандидатов победу.

 
Во второй тур прошли Лула да Силва и Жаир Болсонару.
 
По данным экзит-полов, да Силаа лидирует с 48,4%. Вторым оказался Жаир Болсонару - 43,2%.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил левого кандидата в президенты Бразилии с первым местом в первом туре. 
 
"Поздравляю, брат и товарищ Лула. Народ Бразилии еще раз продемонстрировал свое демократическое призвание и, в частности, свою склонность к равенству и справедливости", — сказал президент Мексики.

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