Выборы президента Бразилии: состоится второй тур
Первый тур выборов президента Бразилии не принес ни одному из кандидатов победу.
Во второй тур прошли Лула да Силва и Жаир Болсонару.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил левого кандидата в президенты Бразилии с первым местом в первом туре.
По данным экзит-полов, да Силаа лидирует с 48,4%. Вторым оказался Жаир Болсонару - 43,2%.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил левого кандидата в президенты Бразилии с первым местом в первом туре.
"Поздравляю, брат и товарищ Лула. Народ Бразилии еще раз продемонстрировал свое демократическое призвание и, в частности, свою склонность к равенству и справедливости", — сказал президент Мексики.