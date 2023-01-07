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Восьмой "Рамштайн" - следующая встреча по обороне Украины состоится в январе
07.01.2023 15:41 Евгения Маркова

Восьмой "Рамштайн" - следующая встреча по обороне Украины состоится в январе

Глава оборонного ведомства Кристине Ламбрехт провела телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом. Они обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине и координацию дальнейшей помощи.

В частности, министры обороны обсудили передачу украинским военным анонсированного ранее вооружения, а также восьмую встречу в формате "Рамштайн". По данным Минобороны Германии, встреча состоится 20 января.

"Я также обсудила со своим американским коллегой Остином совместную немецко-американскую инициативу по поставке Украине бронетранспортеров западного образца. В то время как США предоставят бронетранспортеры Bradley, Германия поставит до 40 бронетранспортеров Marder из промышленных запасов Бундесвера", - отметила Ламбрехт.
 

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