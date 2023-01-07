



Восьмой "Рамштайн" - следующая встреча по обороне Украины состоится в январе

Глава оборонного ведомства Кристине Ламбрехт провела телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом. Они обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине и координацию дальнейшей помощи.



В частности, министры обороны обсудили передачу украинским военным анонсированного ранее вооружения, а также восьмую встречу в формате "Рамштайн". По данным Минобороны Германии, встреча состоится 20 января.



"Я также обсудила со своим американским коллегой Остином совместную немецко-американскую инициативу по поставке Украине бронетранспортеров западного образца. В то время как США предоставят бронетранспортеры Bradley, Германия поставит до 40 бронетранспортеров Marder из промышленных запасов Бундесвера", - отметила Ламбрехт.

