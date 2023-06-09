



Военно-политический кабинет готов проголосовать за начало операции в Иране

Если премьер-министр Нетаниягу и министр обороны Галант попросят Военно-политический кабинет проголосовать за начало операции в Иране, это предложение, вероятно, будет поддержано подавляющим большинством в нынешнем кабинете, сообщает Israel Hayom.



Что отличается от ситуации десять лет назад, когда Нетаниягу и министр обороны Эхуд Барак не смогли добиться от кабинета безопасности согласия на операции в Иране, подчеркивает издание.



Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном резко возросла за последние несколько недель после презентации гиперзвуковых ракет иранского производства и продолжающегося прогресса в ядерной программе Ирана.



Высокопоставленные израильские официальные лица заявляют, что Израиль “без колебаний примет меры, если обстоятельства потребуют этого”.