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флаг Израиль Иран
09.06.2023 12:09 Евгения Маркова

Военно-политический кабинет готов проголосовать за начало операции в Иране

Если премьер-министр Нетаниягу и министр обороны Галант попросят Военно-политический кабинет проголосовать за начало операции в Иране, это предложение, вероятно, будет поддержано подавляющим большинством в нынешнем кабинете, сообщает Israel Hayom. 

Что отличается от ситуации десять лет назад, когда Нетаниягу и министр обороны Эхуд Барак не смогли добиться от кабинета безопасности согласия на операции в Иране, подчеркивает издание.

Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном резко возросла за последние несколько недель после презентации гиперзвуковых ракет иранского производства и продолжающегося прогресса в ядерной программе Ирана. 

Высокопоставленные израильские официальные лица заявляют, что Израиль “без колебаний примет меры, если обстоятельства потребуют этого”.

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