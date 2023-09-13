



Внимание: Россия запустила фейк о теракте в Умани на Рош ха-Шана

Российская пропаганда запустила фейковую информацию о том, что "киевский режим" планирует устроить теракт в Умани. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



По данным ведомства, Россия запустила информацию о том, что 15 сентября в Умани, где находятся десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана, произойдет теракт. Как заявляют пропагандисты, организатором теракта вроде бы будет Украина, которая обвинит РФ в "преступлениях против человечности".



"Центр противодействия дезинформации призывает не поддаваться враждебным манипуляциям, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации", - сказано в сообщении.



В ЦПД отметили, что, распространяя подобные фейки, враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины.