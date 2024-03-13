



"Внезапно" умер вице-президент "Лукойла"

На 54-м году жизни "внезапно" умер вице-президент российского "Лукойла" Виталий Робертус.



Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании.



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Причина смерти Робертуса не раскрывается. В "Лукойле" он проработал три десятилетия. Согласно некрологу, он устроился туда после того, как получил образование экономиста.



Робертус был удостоен государственным и ведомственным наградам.



Что примечательно, днем, 13 марта, в СМИ появилась информация о том, что он мог погибнуть в результате удара БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в России.