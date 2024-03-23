



Видео задержания и допроса предполагаемого террориста

Маргарита Симоньян оказалась первой, кто опубликовал у себя полное видео допроса пойманного в лесу якобы “террориста”.



Очень интересны финальные кадры. Под “террориста” заботливо положен картонный ящик, что правда, мужчина трясется от холода. При этом за кадром кто-то приказывает остановить допрос и съему по причине того, что “террористу” “ху@во”. Какая трогательная забота о человеке, который за полмиллиона русских денег согласился устроить чудовищное побоище и пожар.

