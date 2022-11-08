



Видео беседы Герцога и премьер-министра Туниса возмутило арабов

В понедельник арабские пользователи Twitter были возмущены после публикации в Twitter видео, на котором президент Исаак Герцог беседует с премьер-министром Туниса Нажлой Буден на климатической конференции COP27 , которая проходит в Шарм-эль-Шейхе, Египет.



По данным Ynet, Герцог и Буден улыбались во время их короткого разговора на конференции. В комментариях под постом с видео улыбка тунисского премьера в адрес Герцога называлась “неприемлемым оскорблением” с ее стороны, и отмечалось, что она казалась смущенной проявленной Герцогом вежливостью.



Некоторые пользователи восприняли взаимодействие двух лидеров как “разговор о нормализации”. Другие раскритиковали его, назвав “нормализацией отношений между Тунисом и оккупантами”, сообщает Ynet. Арабские пользователи писали в комментариях, что это “позор”, “скандал” и "нормализация равносильна предательству”.



Тунис, как и большинство арабских стран, не имеет дипломатических отношений с Израилем. После того как несколько арабских стран наладили отношения с Израилем в 2020 году в рамках Авраамовых соглашений, Тунис вновь заявил, что не заинтересован в установлении дипломатических отношений с Израилем, и на его позицию не повлияют какие-либо международные изменения.



Президент Туниса Кайс Саид в начале 2020 года назвал мирное соглашение, предложенное тогдашним президентом США Дональдом Трампом для Израиля и Палестинской автономии, ”несправедливостью века”.