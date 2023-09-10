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Венгрия внезапно решилась на сокращение зависимости от России
10.09.2023 16:55 Алина Груднева

Венгрия внезапно решилась на сокращение зависимости от России

Венгрия намерена в будущем сократить энергетическую зависимость от России.

С таким неожиданным заявлением выступил на Венгерском гражданском форуме премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, в перспективе АЭС в Пакше прекратит использовать российское ядерное топливо и перейдет на французское.

"Мы хотим быть сильными и богатыми, чтобы мир уважал нас. Для этого у меня есть большой план, состоящий из 15 пунктов", - отметил он, пояснив, что энергонезависимость является одной из задач на предстоящие годы.

По словам Орбана, сложная экономическая и политическая ситуация в мире открывает много возможностей, а его цель заключается в том, чтобы сделать Венгрию сильной. 

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