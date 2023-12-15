



Венесуэла и Гайана: война отменяется

После прямых переговоров между президентами Венесуэлы и Гайаны было договорено не использовать силу для решения территориального спора вокруг богатого полезными ископаемыми региона Эссекибо.



“Гайана и Венесуэла прямо или косвенно не будут угрожать друг другу силой или применять ее ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из любых существующих разногласий между двумя государствами”, — говорится в совместном заявлении президентов Гайаны Ирфаана Али и Венесуэлы Николаса Мадуро по итогам встречи в Сент-Винсенте и Гренадинах.



Любые разногласия между странами будут решаться в соответствии с международным правом. Кроме того, стороны пообещали воздерживаться от эскалации конфликта и сотрудничать во избежание инцидентов, “способствующих напряженности” между странами. Оба государства выразили приверженность “обеспечению добрососедства, мирного сосуществования и единства Латинской Америки и Карибского бассейна”.

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Единственное, что не случилось, так это согласие относительно привлечения к решению территориального спора Международного уголовного суда. Этого бы очень хотелось Гайане, но Венесуэла попросту не признает юрисдикцию МУС. Следующая двустороння встреча должна пройти в Бразилии в ближайшие месяцы.



