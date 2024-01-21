



Великобритания модернизирует систему Sea Viper для защиты от атак хуситов

Министерство обороны Великобритании заявило, что потратит 405 миллионов фунтов стерлингов на модернизацию ракетной системы, используемой Королевским флотом для сбивания вражеских беспилотников над Красным морем.



Система ПВО Sea Viper будет усовершенствована ракетами с новой боеголовкой и программным обеспечением, позволяющим противостоять угрозам баллистических ракет, говорится в заявлении МО.



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Контракты были заключены с британским подразделением MBDA, совместным предприятием по производству ракет, принадлежащем Airbus, BAE Systems и Leonardo, говорится в сообщении МО.



"Поскольку ситуация на Ближнем Востоке ухудшается, нам жизненно необходимо адаптироваться, чтобы обеспечить безопасность Великобритании, наших союзников и партнеров", - говорится в заявлении министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

