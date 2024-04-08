



Британия может прекратить поставки оружия Израилю

Великобритания прекратит продажу оружия Израилю, если будет установлено, что он нарушил международное право в ходе продолжающегося конфликта с ХАМАСом в Газе, заявил Оливер Дауден.



Заместитель премьер-министра заявил Би-би-си, что Великобритания не будет "поставлять это оружие", если не сможет сделать это на законных основаниях, а лейбористы предупредили о "серьезной обеспокоенности" по поводу "нарушения международного гуманитарного права", поскольку конфликт продолжается уже шестой месяц после атаки ХАМАСа 7 октября.



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Дауден выступил на фоне растущего давления на правительство с требованием опубликовать юридические рекомендации по продолжению продажи оружия ближневосточной стране, после недавнего убийства семи гуманитарных работников израильскими силами обороны в Газе и последующего политического резонанса.



Дауден сказал: "Если мы не можем законно сделать это, мы, конечно, не будем поставлять оружие, но именно такова позиция, например Соединенных Штатов или любой другой страны мира".



"Мы справедливо предъявляем высокие требования к себе, и мы предъявляем высокие требования к странам, которым мы экспортируем оружие".

