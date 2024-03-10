



Ватикан ответил на критику скандальных высказываний Франциска по Украине

Ватикан отреагировал на недовольство политиков, религиозных лидеров и общественности после того, как Папа Франциск в интервью швейцарской телекомпании заявил, что Украина должна сдаться России, чтобы прекратить войну.



Франциск дал интервью Лоренцо Бучелла из передачи "Клише" на Radio Télévision Suisse, которое выйдет в эфир 20 марта. В фрагменте интервью, опубликованном в субботу, Бучелла спросил его о призывах, должна ли Украина иметь мужество размахивать "белым флагом".



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"Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет мужество размахивать белым флагом, вести переговоры. И сегодня переговоры возможны с помощью международных держав", - сказал Франциск, отметив, что Турция предложила посредничество в прекращении войны.



Ватикан был вынужден разъяснить высказывания Папы после того, как на него посыпались отклики. Пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни указал на тот факт, что термин "белый флаг" - универсальный символ капитуляции, использованный Франциском, - был впервые применен Бучелла.



Папа использует термин "белый флаг" и отвечает на него, подхватывая образ, предложенный интервьюером, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое мужеством переговоров", - сказал Бруни. "В другом месте интервью, говоря о другой ситуации конфликта, но имея в виду любую ситуацию войны, Папа ясно сказал: "Переговоры - это никогда не капитуляция".

