



В Украину и Россию едет спецпредставитель Китая

на следующей неделе Украину посетит специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.



Главная цель визита - "содействие мирным переговорам". сообщает CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.



Поездка спецпредставителя начнется 15 мая - он посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.



Представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь во время брифинга для прессы заявил, что "визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира".