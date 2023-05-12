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В Украину и Россию едет спецпредставитель Китая
12.05.2023 11:36 Mignews | фото: pixabay.com

В Украину и Россию едет спецпредставитель Китая

на следующей неделе Украину посетит специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

Главная цель визита -  "содействие мирным переговорам". сообщает CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

Поездка спецпредставителя начнется 15 мая - он посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.

Представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь во время брифинга для прессы заявил, что "визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира".

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