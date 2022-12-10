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В Украине предупредили мир об угрозе связей Ирана с РФ: ось зла сформирована
10.12.2022 19:42 Алина Груднева

В Украине предупредили мир об угрозе связей Ирана с РФ: ось зла сформирована

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал угрозу сотрудничества между Россией и Ираном.

 
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
 
"Ось зла ​​сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для подрыва Ближнего Востока", - написал он.
 
Подоляк предупредил мировое сообщество, что это уже не вопрос Украины. 
 
"Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?" – добавил он.

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