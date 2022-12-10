



В Украине предупредили мир об угрозе связей Ирана с РФ: ось зла сформирована

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал угрозу сотрудничества между Россией и Ираном.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Ось зла ​​сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для подрыва Ближнего Востока", - написал он.

Подоляк предупредил мировое сообщество, что это уже не вопрос Украины.

"Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?" – добавил он.