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В США тоже задумались о переброске гумпомощи в Газу по морю
05.03.2024 22:10 Алина Груднева

В США тоже задумались о переброске гумпомощи в Газу по морю

Белый дом рассматривает возможность переброски гуманитарной помощи в Газу по морю.

Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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По его словам, по морю можно доставить больше гумпомощи, чем самолетами или грузовиками.

Как сообщалось ранее, первая поставка "гуманитарки" по морю, финансируемая ОАЭ, возможна уже в ближайшие дни. Ее сначала будут доставлять на Кипр, откуда после проверки помощь будет отправлена в Газу.
 

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