В США тоже задумались о переброске гумпомощи в Газу по морю
Белый дом рассматривает возможность переброски гуманитарной помощи в Газу по морю.
Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
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По его словам, по морю можно доставить больше гумпомощи, чем самолетами или грузовиками.
Как сообщалось ранее, первая поставка "гуманитарки" по морю, финансируемая ОАЭ, возможна уже в ближайшие дни. Ее сначала будут доставлять на Кипр, откуда после проверки помощь будет отправлена в Газу.