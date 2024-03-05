



"Гуманитарку" доставят в Газу морем впервые с начала войны

Израиль разрешит поставку гуманитарной помощи в Газу по морю впервые с начала войны после резни 7 октября.



Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.



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Уточняется, что финансирование поставки "гуманитарки" в Газу возьмут на себя Объединенные Арабские Эмираты.



Помощь будет отправлена из страны Персидского залива на Кипр. Там ее тщательно проверят, после чего корабли доставят ее в Газу.



Первая доставка на Кипр состоится в ближайшие дни. Ожидается, что помощь достигнет Газы к началу Рамадана.