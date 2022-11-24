



В США предупреждают: Россия может применить химическое оружие в Украине

Представители администрации президента США Джо Байдена оценили, что глава РФ Владимир Путин может сначала применить химическое оружие в Украине, прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО, если его войска продолжат терять позиции на украинском поле боя, пишет Politico.



По словам шести людей, осведомленных в этом, беспокойство возникло на фоне попыток администрации Байдена обеспечить готовность союзников к такому событию, а также мобилизовать новые ресурсы и инвестиции в производство систем выявления в случае применения химических веществ.



Среди лиц, говоривших на условиях анонимности, были представители США и Министерства обороны. Однако Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных, чтобы предположить, что такая атака в Украине неизбежна. Фактически, многие чиновники Минобороны США считают, что боевые действия прекратятся в течение зимних месяцев, и ни одна сторона не сможет захватить много позиций.



"Но в случае продолжения потерь на поле боя или полного распада российской армии некоторые высокопоставленные чиновники, которые работают над этим вопросом, пришли к выводу, что Москва может прибегнуть к применению химического оружия - в том числе того, которое страна связывает с использованием при отравлении Алексея Навального", - пишет Politico.



По словам одного из чиновников, такая атака может быть связана с химическими веществами, которые легко скрыть, что затруднит западным странам выдвижение обвинений в адрес Москвы.



Некоторые химические вещества могут быть использованы для атаки с массовыми жертвами, хотя известно, что Москва использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок" против одного-двух человек за один раз, отметили чиновники и эксперты. Например, некоторые химикаты могут быть преобразованы в аэрозоль или использованы в боеприпасах, чтобы нанести вред большой группе людей.



Отмечается, что США уже давно знают, что Россия инвестирует в увеличение своего потенциала химоружия. По словам помощника конгрессмена США, этой осенью сенаторы были проинформированы о российских запасах химического оружия и угрозе в Украине.



Politico сообщает, что администрация Байдена разрабатывает планы по увеличению инвестиций в производственные мощности для систем раннего выявления и масок.