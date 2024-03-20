



В США отчитались о сбросе очередной партии гумпомощи в Газе

США совместно с Королевскими ВВС Иордании осуществили очередной сброс гуманитарной помощи на северную часть Газы.



Продовольствие, предоставленное Иорданией, сбросили с самолета C-130 ВВС США.



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"Самолет ВВС США C-130 сбросил продукты питания, включая рис, муку, молоко, макароны и консервы, предоставив жизненно важную гуманитарную помощь. Сброс гуманитарной помощи способствует постоянным усилиям США и правительств стран-партнеров по облегчению человеческих страданий", - сообщили в Центральном командовании США.



Уточняется, что продолжается планирование последующих поставок продовольствия в Газу по воздуху.



