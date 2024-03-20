Новости » Политика
В США отчитались о сбросе очередной партии гумпомощи в Газе
20.03.2024 18:39 Алина Груднева

В США отчитались о сбросе очередной партии гумпомощи в Газе

США совместно с Королевскими ВВС Иордании осуществили очередной сброс гуманитарной помощи на северную часть Газы.

Продовольствие, предоставленное Иорданией, сбросили с самолета C-130 ВВС США.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Самолет ВВС США C-130 сбросил продукты питания, включая рис, муку, молоко, макароны и консервы, предоставив жизненно важную гуманитарную помощь. Сброс гуманитарной помощи способствует постоянным усилиям США и правительств стран-партнеров по облегчению человеческих страданий", - сообщили в Центральном командовании США.

Уточняется, что продолжается планирование последующих поставок продовольствия в Газу по воздуху.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы