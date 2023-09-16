



В США не исключают, что американцам придется воевать с Россией

Экс-вице-президент США Майк Пенс не исключил сценария, при котором американцам придется воевать против российской армии.



По данным УНИАН, такой прогноз он озвучил NewsNation в эфире телеканала NewsNation.



По мнению Пенса, такое развитие событий возможно в том случае, если Украина проиграет в этой войне, после чего Россия вторгнется на территорию одной из стран НАТО, будь то Эстония, Латвия, Литва или Польша.



"Я убежден, что если украинские военные не остановят российское вторжение, то вскоре российская армия пересечет границу, у которой нашим мужчинам и женщинам придется идти и сражаться. Я искренне в это верю", - считает Пенс.

