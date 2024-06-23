



В Сербии приказано усилить меры безопасности

Президент Сербии Александр Вучич приказал министерству внутренних дел страны подготовиться к любым сценариям и обеспечить необходимые резервы.



По его словам, это необходимо сделать, поскольку ожидается ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе до конца текущего года.



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"Живем в мире, где нет безопасности, стабильности, и невозможно с легкостью рассматривать то, что будет происходить до конца этого года, а тем более планировать многое на будущее", - сказал он.



По словам Вучича, необходимо хорошо подготовиться к любому возможному сценарию.



"Нужно хорошо понимать, что происходит в мире, в Европе, и где во всем этом находится Сербия", - добавил Вучич.