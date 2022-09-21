



В России запустили петицию против мобилизации

В России десятки тысяч человек подписали петицию против мобилизации.

Об этом сообщает "Медуза".

Она запущена на сайте Change.org. Уточняется, что документ подписали около 70 тысяч россиян.

"Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления у президента Владимира Путина нет и быть не может. В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны — братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов", - сказано в документе.