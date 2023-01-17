



В России опровергли сообщения о крупном обмене пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла появившиеся сообщения о крупном обмене пленными с Украиной.



Напомним, что турецкий омбудсмен заявил о подготовке крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной, которые должен затронуть 800 украинцев и 200 россиян.



Москалькова заявила "Интерфаксу", что данное сообщение не соответствует действительности.



"В Анкаре при встрече с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Лубинцом был разговор о том, что тяжелораненые, в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, подлежат репатриации, то есть передаче на родину безо всяких условий. И был разговор о списках, какой-либо договоренности об обменах не было", - сказала она.