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В РФ вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta
22.04.2024 23:28 Алина Груднева

В РФ вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta

В РФ вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta Энди Стоуну по обвинению в "оправдании терроризма" в интернете.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение военного суда.

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Уточняется, что его заочно приговорили к шести годам колонии. Напомним, что прокуратура запрашивала максимальное наказание для Стоуна по этой статье в виде семи лет колонии строго режима.

Дело в отношении него открыли за твит 2022 года, когда представитель Meta сообщил о временной блокировке пользователей в ряде стран за призывы к "смерти российских захватчиков".
 

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