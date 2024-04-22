



В РФ вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta

В РФ вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta Энди Стоуну по обвинению в "оправдании терроризма" в интернете.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение военного суда.



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Уточняется, что его заочно приговорили к шести годам колонии. Напомним, что прокуратура запрашивала максимальное наказание для Стоуна по этой статье в виде семи лет колонии строго режима.



Дело в отношении него открыли за твит 2022 года, когда представитель Meta сообщил о временной блокировке пользователей в ряде стран за призывы к "смерти российских захватчиков".

