



В РФ отреагировали на просьбу Приднестровья

В России пообещали рассмотреть просьбу Приднестровья о "помощи" в связи с "экономической блокадой со стороны Молдовы".



Такое заявление в комментарии кремлевскому информационному агентству "РИА Новости" сделал депутат Госдумы РФ Константин Затулин.



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"Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только поступит в Госдуму, совет Думы будет рассматривать его на основе консультаций с президентом и МИД", - сообщил он.



Ранее предполагалось, что непризнанное Приднестровье попросится в состав РФ, но этого на так называемом съезде депутатов не произошло.