Новости » Политика
В РФ отреагировали на просьбу Приднестровья
28.02.2024 17:30 Алина Груднева

В РФ отреагировали на просьбу Приднестровья

В России пообещали рассмотреть просьбу Приднестровья о "помощи" в связи с "экономической блокадой со стороны Молдовы".

Такое заявление в комментарии кремлевскому информационному агентству "РИА Новости" сделал депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только поступит в Госдуму, совет Думы будет рассматривать его на основе консультаций с президентом и МИД", - сообщил он.

Ранее предполагалось, что непризнанное Приднестровье попросится в состав РФ, но этого на так называемом съезде депутатов не произошло.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы